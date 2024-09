Youth League: Schlitzohr-Tor von Aznou! FC Bayern feiert Auftaktsieg

Die U19 des FC Bayern knüpft an den erfolgreichen Saisonstart an und siegt zum Auftakt der UEFA Youth League. FCB-Talent Adam Aznou sorgt mit einem hinterlistigen Traumtor für die Führung.

Die U19 des FC Bayern ist mit einem Sieg in die neue Saison der UEFA Youth League gestartet. Die Münchner setzten sich am Dienstagabend vor den Augen von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund mit 2:1 (0:0) gegen die Junioren von Dinamo Zagreb durch.

Adam Aznou brachte den Bayern-Nachwuchs mit einem Traumtor (55.) in Führung, wenig später legte Jussef Nasrawe das 2:0 (59.) nach. In der Nachspielzeit gelang den Gästen aus Zagreb durch Leo Rimac noch der Anschlusstreffer (90.+2).

Bayern-Talent Aznou sorgt für Furore

Der marokkanische Youngster gilt auch als Option für einen Kaderplatz bei der ersten Mannschaft, weil dort mit Josip Stanisic und Sacha Boey zwei Außenverteidiger fehlen - sogar über einen Startelfeinsatz von Aznou in der Champions League war spekuliert worden.

Mit dem Sieg in der Youth League knüpften die Münchner an ihren erfolgreichen Saisonstart nahtlos an. Zuvor hatte die U19 des deutschen Rekordmeisters sechs Siege aus den ersten sechs Spielen gefeiert und dabei 18 Tore erzielt.