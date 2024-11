VfB-Talente feiern Kantersieg in der Youth League

Die U19 des VfB Stuttgart feiert in der Youth League einen ungefährdeten Sieg. Die Talente fügen Atalanta Bergamo die erste Niederlage der Saison zu.

Der Nachwuchs des VfB Stuttgart war in der Youth League für die U19 von Atalanta Bergamo eine Nummer zu groß. Stuttgarts Nachwuchs feierte in souveräner Manier einen 4:1 (3:0)-Heimsieg.

Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen die Nachwuchsmannschaft von Real Madrid folgten Siege gegen Sparta Prag und Juventus Turin . Mit dem dritten Dreier in Folge rückten die Stuttgarter in der Tabelle auf den vierten Platz vor. Für Atalanta war es die erste Niederlage nach drei Siegen.

VfB Stuttgart mit furioser erster Halbzeit

In der zweiten Halbzeit konnte Mattia Arrigoni noch auf 1:3 verkürzen (56.), allerdings sorgte Bujupi etwa eine Viertelstunde später mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 4:1-Endstand.

Am nächsten Spieltag der UEFA Youth League treten die Nachwuchskicker des VfB in Belgrad bei Roter Stern an. Zum Abschluss der Ligaphase wartet die U19 von Young Boys Bern auf die Schwaben.