FC Bayern: Wichtiger Sieg für Nachwuchs in der Youth League

Curdt Blumenthal 30.09.2025 • 16:24 Uhr Die U19 des FC Bayern fahren in der Youth League gegen Pafos einen wichtigen Sieg ein.

Die U19 des FC Bayern München hat in der UEFA Youth League den ersten Erfolg der Saison eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Peter Gaydarov setzte sich am Dienstagmittag beim FC Pafos klar mit 3:0 (1:0) durch und holte damit nach der Auftaktniederlage gegen den FC Chelsea die ersten drei Punkte.

Guido Della Rovere brachte die Münchner in der 34. Minute in Führung, nachdem Tim Binder sich stark über die linke Seite durchgesetzt und präzise zurückgelegt hatte.

Della Rovere mit Doppelpack

Nach der Pause erhöhte Adin Licina in der 75. Minute mit einer Hereingabe, die immer länger wurde und schließlich direkt im Tor landete.

Nur vier Minuten später sorgte erneut Della Rovere mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Stadtderby am Wochenende

Für die Münchner Talente geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag steht im Nachholspiel das Stadtderby bei 1860 München an.

In der Youth League wartet am 22. Oktober das Heimspiel gegen den Club Brügge.