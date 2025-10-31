Der „Lamine Yamal der Gunners“ – Megatalent Dowman bricht Arsenal-Rekord!

Niklas Senger , Vincent Wuttke 31.10.2025 • 20:47 Uhr Max Dowman schreibt beim FC Arsenal weiter Geschichte. Die englische Presse gerät ins Staunen und auch Mikel Arteta schwärmt von seinem Youngster.

Acht Spiele, acht Siege und 16:1 Tore! Der FC Arsenal befindet sich seit Wochen auf der Überholspur – und mittendrin ein Wunderkind. Max Dowman wurde im Alter von 15 Jahren und 302 Tagen zum jüngsten Spieler, der jemals in der Startelf der Gunners stand. Beim 2:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion im League Cup überzeugte der Youngster auf ganzer Linie.

Während andere in seinem Alter nach der Schule zu Hause PlayStation spielen oder die ersten langen Abende verbringen, sorgte Dowman für Rekorde und ließ die englische Presse nach dem Pokalabend in Lobeshymnen verfallen.

Englands Presse feiert den „Youngster mit Magie in seinen Stiefeln“

„Max Dowman ist der Größte!“, titelte Goal und auch The Athletic schwärmte: „Wie unglaublich ist Max Dowman?“ Bei The Sun vermutete man bereits: „Max Dowman könnte der Lamine Yamal der Gunners werden“, und kommentierte den Auftritt: „Eine beeindruckende Leistung des historischen Teenagers, der auf der rechten Seite für jede Menge Probleme sorgte. Unglaubliche Dribblings, Pässe und Bewegungen des 15-Jährigen, der der enormen Belastung durch die harte Deckung von Brighton standhielt.“

Darüber hinaus war man sich bei der Daily Mail sicher: „Max Dowman zeigt, dass er in Mikel Artetas Team gehört.“ Weiter hieß es dort: „Es war Dowman, der die ‚Ohs‘ und ‚Ahs‘ im Emirates Stadium auslöste, fasziniert von einem Youngster mit Magie in seinen Stiefeln.“

Bei all dem Lob für den Startelfdebütanten zeigte sich auch Trainer Arteta „aus verschiedenen Gründen sehr glücklich“. „Dieses Gefühl, jemandem die Chance zu geben und einen Traum zu erfüllen, ist einzigartig“, erklärte der Spanier, der sich äußerst zufrieden mit der Leistung von Dowman zeigte. „Er tut einfach das, was er am besten kann, nämlich Fußball spielen. Auch heute hat er wieder unglaubliche Fähigkeiten gezeigt.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Während Arteta durchaus „regelmäßige Einsätze“ in Aussicht stellte, forderte er auch dazu auf, den Jugendlichen zu schützen: „Es gibt viele Dinge, die neu in seinem Leben sind. Wir müssen sicherstellen, dass er die richtigen Schritte geht. Und er muss damit auch umgehen können.“

Dennoch stellte er fest: „Wenn wir jeden Tag auf seinen Pass schauen, werden wir ihn nie spielen lassen, so einfach ist das. Aber wenn man sieht, was er im Training leistet, muss man ihn spielen lassen, sonst ist man blind. Es geht also darum, wieder die richtige Balance zu finden.“

Vor seinem Startelfdebüt im League Cup lief Dowman bereits dreimal für die Arsenal-Profis auf. Beim 5:0 gegen Leeds betrat Dowman im August erstmals das Feld und wurde zum zweitjüngsten Spieler der Premier-League-Geschichte. Nur sein inzwischen 18 Jahre alter Teamkollege Ethan Nwaneri war bei seinem Debüt in der Liga jünger, debütierte jedoch erst rund zwei Jahre später in der ersten Elf. Dowman gelang bei seinem Debüt zudem direkt eine Vorlage.

Premier-League-Experte Hebel: „Eigentlich hat der alles“

Bei einem so großen Talent geriet auch Premier-League-Experte und Kommentator Joachim Hebel ins Staunen. Im SPORT1-Interview erklärte er: „Der hat ein Talent Räume zu erkennen, der ist superschnell, der ist super dynamisch, der ist unbedarft, hat eine super Technik, eigentlich hat der alles.“ Zudem sagte Hebel: „Jeder, der den Typen gesehen hat, der sagt sofort ‚okay, der hat es‘.“

Einen vergleichbaren Spieler zu finden, fiel Hebel schwer. Dowman erinnere am ehesten an einen etwas größeren Florian Wirtz.

Einer der wichtigsten Begleiter des Wunderkindes auf seinem Weg zu den Profis war mit Per Mertesacker ein deutscher WM-Held von 2014. Der ehemalige Innenverteidiger ist Leiter der Nachwuchsakademie der Gunners. „Großes Lob an Per Mertesacker, alle Trainer und alle, die an dieser Reise beteiligt waren, denn hier ist ein Junge, der keinerlei Zweifel hat“, sagte Arteta nach dem Debüt gegen Leeds.

Die irre Rekordliste von Arsenal-Star Dowman

Fest steht bereits jetzt: Für Dowman soll die Heldenreise weitergehen, auf der er bereits zahlreiche Rekorde brechen konnte. Bereits mit 14 Jahren hatte er in der U21-Mannschaft der Gunners debütiert. Durch sein Tor gegen Atalanta Bergamo im vergangenen September stieg er zum jüngsten Torschützen der UEFA Youth League auf (14 Jahre und 263 Tage), löste damit Youssoufa Moukoko ab.

Im Alter von 13 Jahren feierte er sein Debüt für die U18-Mannschaft der Gunners. Er stellte einen weiteren Rekord auf, indem er mit gerade einmal 14 Jahren und 336 Tagen der jüngste Spieler wurde, der jemals in der Premier League 2 spielte.

Seine technischen Fähigkeiten und seine außergewöhnliche Spielübersicht brachten ihm bereits Vergleiche mit dem brasilianischen Star-Mittelfeldspieler Kaká ein und die Beförderung in das Training der Profis seit Ende Januar. Im März überragte er im FA Youth Cup gegen Manchester United trotz einer 2:3-Niederlage.