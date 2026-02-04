BVB-Schreck erinnert an Woltemade - Bundesligist dran?

Manfred Sedlbauer 04.02.2026 • 20:58 Uhr Die U19 von Borussia Dortmund scheidet nach einer Klatsche gegen AZ Alkmaar aus der Youth League aus. Ein besonderer Spieler weckt dabei auch in der Bundesliga Begehrlichkeiten.

Das bekannte Fußball-Sprichwort lautet: „Wenn du vorne die Tore nicht machst, kriegst du sie hinten rein.“ Und wie gnadenlos wahr das sein kann, musste die U19 des BVB am Dienstagabend am eigenen Leib erfahren.

Mit 0:4 mussten sich die Dortmunder im Sechzehntelfinale gegen AZ Alkmaar geschlagen geben – das Aus auf internationalem Parkett.

Die Niederländer überzeugten mit gnadenloser Effizienz. Vor allem durch den überragenden Bendeguz Kovacs. Dass der 18-Jährige ein Unterschiedsspieler mit besonderen Fähigkeiten ist, dürfte spätestens jetzt allen Top-Klubs bewusst sein.

BVB-Schreck Bendeguz Kovacs erinnert an Woltemade

Mit einem Dreierpack schoss Kovacs die Niederländer fast schon im Alleingang ins Achtelfinale. Und auch sonst fällt der Ungar auf – allein schon wegen seiner Körpergröße. Mit 1,99 Metern überragt er nahezu alle Mitspieler.

Behäbig oder gar schwerfällig kommt er dabei aber keineswegs daher – im Gegenteil. Sein Spielstil erinnert eher an Nick Woltemade, der nur einen Zentimeter kleiner ist. Bezeichnend ist, dass der Ex-Verein des DFB-Stars, der VfB Stuttgart, Kovacs bereits auf dem Zettel haben soll. Auch Juventus Turin beobachtet ihn intensiv.

Im Alter von 16 Jahren wechselte Kovacs 2021 aus seiner Heimat Ungarn in die Niederlande. Über die Jugendmannschaft von Alphense Racing ging es für ihn in die U17 von Ajax Amsterdam. Doch bei der hochgelobten Talentschmiede bekam seine junge Karriere den ersten Knick, er wurde nach zwei Jahren aussortiert.

Ausgerechnet der Ajax-Rivale AZ Alkmaar gab ihm im Sommer eine neue Chance. Und genau diese nutzt der Youngster in dieser Spielzeit eindrucksvoll.

Mentalitätsmonster Kovacs überzeugt nicht nur mit Physis

Kovacs, der seit der U16 alle Jugendnationalmannschaften Ungarns durchlaufen hat und aktuell für die U19 spielt, erzielte in dieser Spielzeit bereits 22 Tore in 23 Spielen. Dabei traf er auch in den beiden Partien gegen seinen Ex-Verein Ajax, der den Abgang inzwischen längst bereuen dürfte.

Er ist eine echte Tormaschine. Neben seiner starken Physis und Kopfballstärke überzeugt er mit großer Torgefahr, Abschlussqualität und seiner – ungewöhnlich für seine Statur – feinen Technik. Vor allem zeichnet ihn seine Mentalität aus. Kovacs ist ein absoluter Gewinnertyp. Er erinnert an einen kleinen Erling Haaland, wobei sich das „klein“ eher auf sein Alter bezieht.