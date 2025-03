Über seinen Auftritt reibt sich England die Augen

Johannes Vehren 23.03.2025 • 09:45 Uhr Der 18 Jahre alte Myles Lewis-Skelly feiert bei Thomas Tuchels erstem Spiel als England-Coach ein Traumdebüt. Tuchel lobt ihn mit Worten, die Bayern-Fans bekannt vorkommen werden.

Für Myles Lewis-Skelly war es am Freitag ein magischer Abend im Wembley-Stadion.

In seiner Heimatstadt London feierte der Linksverteidiger nicht nur sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft, sondern brachte die Mannschaft von Neu-Coach Thomas Tuchel sogleich mit seinem Premierentor in Führung – damit brach er einen Rekord und heimste im Anschluss viel Lob ein.

„Normal, sich in ihn zu verlieben“

In der 20. Minute spielte Jude Bellingham einen genialen Pass auf den durchstartenden Lewis-Skelly, welcher die Three Lions in der WM-Qualifikation gegen Albanien in Führung brachte (Endstand: 2:0). Durch den Treffer ist der Spieler des FC Arsenal mit 18 Jahren und 176 Tagen der jüngste Engländer, der bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft ein Tor erzielte. Nach Wayne Rooney und Michael Owen ist er der drittjüngste Torschütze der Geschichte der englischen Nationalmannschaft.

„Das ist unglaublich. Mir fehlen die Worte, wirklich. Ich bin einfach so dankbar, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat“, sagte Lewis-Skelly nach dem Spiel bei ITV.

Aufgrund eines Engpasses auf der Linksverteidigerposition gab Tuchel bei seinem Debüt dem Youngster die Chance, sich zu beweisen. Im Nachklapp verdiente er sich ein großes Lob: „Er ist ein toller Spieler und eine tolle Persönlichkeit. Myles kam ins Camp und hat sofort gezeigt, warum es so normal ist, dass man sich in ihn verliebt. Er ist ein großartiger Spieler, sein Tor war wohlverdient.“

Aussage weckt Bayern-Erinnerungen

Vor knapp zwei Jahren fand der deutsche Coach ähnliche Worte, als er sein Debüt an der Seitenlinie beim FC Bayern gab. Trotz der 0:3-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City erklärte Tuchel im April 2023 am Mikrofon bei Amazon Prime nach der Partie: „Heute habe ich mich schockverliebt in diese Mannschaft. Das hat Spaß gemacht, zu coachen.“

Die Flitterwochen zwischen Tuchel und den Bayern hielten bekanntlich nicht lange. Ob die Gefühlslage mit England stabil bleibt, ist nicht abzusehen - der Zauber des Anfangs aber hat Tuchel in jedem Fall wieder gepackt, diesmal vor allem verkörpert durch den jungen Lewis-Skelly.

„Er ist ein so offener und reifer Charakter“, führte Tuchel sein Lob aus: „Was man auf dem Spielfeld sieht, sieht man auch abseits des Platzes.“

Presse von Youngster verzückt

Auch Teamkollege Declan Rice fand nur lobende Worte für den Youngster: „Er ist furchtlos. Er macht alles richtig außerhalb des Spielfelds und er ist erst 18. Ich wusste, dass er heute Abend so spielen würde, weil er so viel Selbstvertrauen hat. Er ist mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben und das ist erst der Anfang für ihn.“

Auch die englische Presse war - wen wundert’s - begeistert von seinem Auftritt. So schrieb die Daily Mail: „Was für ein herausragender Fußballer. Man musste sich die Augen reiben, als er ein Tor erzielte, um sicher zu sein, dass es nicht Kane war, so unglaublich war sein Abschluss.“

Die Sun ergänzte: „Vor sechs Monaten hatte der 18-Jährige noch nicht einmal für Arsenal gespielt. Jetzt hat er nicht nur sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft gegeben, sondern auch sein erstes Tor erzielt. [...] Er schien Tränen in den Augen zu haben, als er seinen magischen Moment feierte - und auch der Rest seines Auftritts war gelungen.“

Die Karriere geht steil nach oben

Lewis-Skelly war bereits mit neun Jahren in die Akademie des FC Arsenal gekommen und durchlief alle Jugendmannschaften. Das erste Mal sorgte er für Aufsehen, als er im Alter von 14 Jahren auf der Bank der U18 saß, eingewechselt wurde und – dort noch als Mittelfeldspieler – das Spiel an sich riss.

In der U18 etablierte sich der Youngster im Anschluss und entwickelte sich zu seinem Leistungsträger. Dies brachte den Verein dann im Sommer dazu, ihn mit einem Profivertrag auszustatten, Coach Mikel Arteta orderte ihn in die 1. Mannschaft.

Nachdem Lewis-Skelly zu Beginn der Saison zu sporadischen Kurzeinsätzen kam, spielte er sich ab Mitte Dezember in die Startformation, in welcher er nun – mit wenigen Ausnahmen – gesetzt ist. Arteta baut auf den 18-Jährigen und dieser zahlt dieses Vertrauen mit Leistung zurück.

