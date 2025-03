So lief das Tuchel-Debüt: Historisches Tor und ein Kane-Treffer

Thomas Tuchel hat dank eines Debütanten und Bayern-Star Harry Kane ein gelungenes Debüt als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Zum Start in die WM-Qualifikation zeigten die Three Lions einen dominanten Auftritt im ausverkauften Wembley-Stadion und bezwangen Außenseiter Albanien 2:0 (1:0).

Nach einer überlegenen, aber harmlosen Anfangsphase der Three Lions fruchtete eine der ersten Maßnahmen des Nachfolgers von Gareth Southgate: Er ließ Myles Lewis-Skelly debütieren - und der 18 Jahre alte Linksverteidiger vom FC Arsenal traf (20.).

Tuchel singt bei Hymne nicht mit

Es war ein historisches Tor: Nie zuvor war ein englischer Debütant bei seinem ersten Treffer jünger. Nur Wayne Rooney und Michael Owen trafen in noch jüngeren Jahren für England.

„Das ist unglaublich“, sagte der Youngster, als er darauf hingewiesen wurde, bei ITV: „Mir fehlen die Worte, wirklich. Ich bin einfach so dankbar, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat.“

Kapitän Kane (77.) machte den verdienten Auftaktsieg für den von den Medien argwöhnisch beäugten Deutschen in der Gruppe K perfekt.

Im Vorfeld hatte der ehemalige Bayern-Coach zugegeben, ein „bisschen nervös“ zu sein - und wurde im Londoner Fußball-Tempel von den 90.000 Fans mit einem Banner begrüßt, auf dem stand: „Welcome to the home of football, Thomas“. Bei der Nationalhymne schwieg Tuchel wie angekündigt, da er sich „das Recht, sie zu singen, erst verdienen“ müsse.