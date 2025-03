Wie in alten Zeiten - dank Tuchel zurück zur Bestform

Simon Wittmann 27.03.2025 • 21:51 Uhr Reece James blüht bei der englischen Nationalmannschaft auf. Nach vielen Verletzungen ist es auch Thomas Tuchel, der den Verteidiger - wie in seinen Zeiten beim FC Chelsea - wieder zu Bestleistungen coacht.

Es läuft die 38. Spielminute im WM-Qualifikationsspiel zwischen England und Lettland. Nach einem Foul an Youngster Miles Lewis-Skelly nimmt sich Reece James beim Stand von 0:0 einem Freistoß rund 25 Meter vor dem Tor der Letten an. Der Rechtsverteidiger nimmt kurz Anlauf - und zirkelt den Ball zu seinem ersten Tor in der Nationalmannschaft über die Mauer hinweg in die Maschen.

Das besondere für James: Er stand bei den „Three Lions“ erstmals seit September 2022 in der Startelf - damals startete der 25-Jährige beim 3:3-Remis gegen Deutschland. Seitdem hat sich viel verändert.

Nur ein paar Wochen vor seinem letzten Startelfeinsatz in der Nationalmannschaft wurde Thomas Tuchel beim FC Chelsea, bei dem James seit der Jugend kickte, gefeuert.

Jetzt gab es das ersehnte Wiedersehen in der Nationalmannschaft - und es ist kein Zufall, dass James ausgerechnet jetzt wieder auftrumpfte.

Tuchel schwärmt in höchsten Tönen

„An der Qualität von Reece kann es keinen Zweifel geben, das ist höchstes Niveau“, schwärmte Tuchel nach dem 3:0-Sieg gegen Lettland: „Wir waren in den letzten Wochen in engem Kontakt.“

Tuchel fügte an: „Ich weiß, welche Qualität er in diesem Fuß hat - es ist erstaunlich. Er hat allen Grund, glücklich und stolz auf seine Leistung zu sein. Er ist in hervorragender Form.”

Schließlich ist die Beziehung zwischen James und Tuchel eine innige. Zusammen gewannen beide 2021 mit den „Blues“ überraschend die Champions League. In London verbrachten beide die wohl erfolgreichste Zeit in ihren jeweiligen Karrieren zusammen.

In der einzigen Saison, die die beiden komplett zusammen verbrachten (2021/22), war James wettbewerbsübergreifend an 16 Treffern beteiligt - und das als sogenannter „Wingback“ (Flügelverteidiger).

Nicht zuletzt deshalb bezeichnete James den Deutschen als den „besten Trainer, mit dem ich je zusammengearbeitet habe“. Er erläuterte: „Dafür gibt es verschiedene Gründe. Er hat bei Chelsea in einer schwierigen Zeit Trophäen gewonnen, als wir es wahrscheinlich am wenigsten erwartet haben.“

James spielt bei Chelsea im defensiven Mittelfeld

Schon bei Chelsea galt James stets als Lieblingsschüler von Tuchel. Unter dem Deutschen reifte der junge Rechtsverteidiger damals zu einer Säule bei den „Blues“. Aber auf welcher Position soll James nun überhaupt eingesetzt werden?

Zuletzt lief er im Trikot des FC Chelsea zweimal als defensiver Mittelfeldspieler auf. Gegen Arsenal und Aston Villa führte er die „Blues“ zudem als Kapitän aufs Feld.

Tuchel ist anderer Meinung als Chelsea-Coach Enzo Maresca. „Ich halte ihn nach wie vor für einen Spieler für die Außenverteidiger und Wingback-Position“, erläuterte der 51-Jährige seine Pläne mit James.

Egal ob im Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger - Reece James zeigte sich in den letzten Wochen wieder in Bestform. Zumindest einen kleinen Anteil dürfte daran auch Tuchel haben. Jetzt bleibt dem Engländer nur noch zu hoffen, dass er anders als in den vergangenen Jahren auch über längere Zeit fit bleibt.

Duell mit Alexander-Arnold um den Platz bei den „Three Lions“

Ein kleines Statement hat er im Hinblick auf die WM 2026 schon einmal gesetzt - auch an den aktuell verletzten Trent Alexander-Arnold, mit dem er um den Platz in der Elf der „Three Lions“ kämpft.

Alexander-Arnold wird im Sommer wohl vom FC Liverpool zu Real Madrid wechseln und kann sich bei den Königlichen für einen Platz bei Tuchel empfehlen. James wird seinen Platz aber sicher nicht kampflos aufgeben - und unter Tuchel hat er als dessen Lieblingsschüler wohl alle Trümpfe in der Hand.