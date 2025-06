Skurriles Trainerbeben in Italien!

Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti muss gehen. Der 66-Jährige kündigt die Trennung selbst an - wird aber noch einmal auf der Bank sitzen.

Der 66-Jährige erklärte am Sonntag auf einer Pressekonferenz, dass er nur noch für das Spiel am Montag (20.45 Uhr) gegen Moldau an der Seitenlinie stehen werde. Verbandspräsident Gabriele Gravina habe ihm mitgeteilt, dass er danach von seinen Aufgaben entbunden werde.