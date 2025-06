Nach Fehlstart: Italien und Spalletti unter Druck

Entsprechend bedient präsentierten sich auch die mitgereisten italienischen Fans in Oslo. „Ich kann nicht erklären, was passiert ist. Unsere Fans verdienen solche Spiele nicht“, sagte Torhüter Gianluigi Donnarumma vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. „Wir sind Italien, es ist nicht akzeptabel, solche Spiele zu spielen. Wir müssen eine Reihe von Entschuldigungen aussprechen.“

Nicht nur in Oslo richteten sich die Sprechchöre der Tifosi gegen Nationaltrainer Luciano Spalletti, in Italien gab es bereits unmittelbar nach dem Abpfiff erste Rücktrittsforderungen. Spalletti sei in Norwegen „gedemütigt“ worden, schrieb Tuttosport, nachdem die Squadra Azzurra verspätet in die WM-Qualifikation eingestiegen war. Laut Gazzetta dello Sport brauche es nicht nur Spallettis Rücktritt, auch Verbandschef Gabriele Gravina müsse gehen, da er den Trainer nach dem Aus im EM-Achtelfinale im Vorjahr noch gestützt hatte.