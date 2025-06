Italiens Nationaltrainer Spalletti kämpft um seinen Job

Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti bangt um seinen Job. Am Dienstag muss der umstrittene Coach beim Verbandschef zum Rapport.

Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation kämpft Italiens Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti um seinen Job. Am Dienstag ist ein Treffen mit dem italienischen Verbandspräsidenten Gabriele Gravina geplant.

Tags zuvor will der 66-Jährige mit einer deutlich offensiver ausgerichteten Mannschaft im Heimspiel gegen Moldau ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ) mit einem deutlichen Sieg punkten. Vor allem im Mittelfeld sind Umstellungen vorgesehen, berichtete die Gazzetta dello Sport .

Dritte WM in Folge als Zuschauer?

Auch Verbandspräsident Gravina gerät zunehmend unter Druck. Nach Italiens EM-Triumph 2021 haben die Azzurri den Anschluss an die internationale Spitze verloren.

Nach dem enttäuschenden abschneiden bei der EURO 2024 in Deutschland mit dem Aus im Achtelfinale gegen die Schweiz drohen dem viermaligen Weltmeister in der Gruppe I, die Norwegen mit drei Siegen anführt, die Playoffs um das WM-Ticket - und womöglich die dritte Weltmeisterschaft in Folge als Zuschauer.