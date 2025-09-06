Frankreich feiert Olises Meisterleistung

Felix Kunkel 06.09.2025 • 11:57 Uhr Als Spielmacher avanciert Michael Olise in der französischen Nationalmannschaft zum Matchwinner. Die Presse überhäuft den Bayern-Star mit Lob.

Nach seinem starken Auftritt zum Start der WM-Qualifikation wird Bayern-Star Michael Olise von der französischen Presse mit Lob überschüttet.

„Olise, die Meisterleistung einer modernen Nummer 10″, titelte die renommierte Sportzeitung L‘Équipe am Morgen nach Frankreichs 2:0-Sieg gegen die Ukraine, bei dem der Offensivspieler den Führungstreffer erzielt hatte.

Das Blatt schwärmte weiter: „Als Torschütze und vor allem als Spielmacher zeigte Michael Olise eine rundum überzeugende Leistung und stellte alle Qualitäten unter Beweis, die ihn zu einem gefürchteten und brillanten Spielmacher machen.“

Bayern-Star Olise bringt Frankreich „zum Strahlen“

Seine Fähigkeit, „das Spiel voranzutreiben und flüssiger zu gestalten, seine nützlichen Vorstöße, seine durchdachten Laufwege und seine beeindruckende Gelassenheit haben die französische Mannschaft in Breslau zum Strahlen gebracht“, hieß es weiter.

Andere Medien reihten sich in die Lobeshymnen ein. RMC Sport sprach von einem „glänzenden“ Olise-Auftritt, der 23-Jährige habe „das Spiel belebt“. Die Tageszeitung Le Parisien stellte nach „einer nahezu perfekten Leistung“ in der ersten Halbzeit fest: „Mit ihm blüht das Spiel der Bleus auf.“

In seinem neunten Länderspiel startete Olise als Zehner im 4-2-3-1-System hinter Sturmspitze Kylian Mbappé. Neben seinem Tor brachte der Bayern-Profi bei über 70 Ballkontakten 88 Prozent seiner Pässe (44 von 50) zum Mitspieler.

Sonderlob von Frankreichs Nationaltrainer

Auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hob Olise gesondert hervor, als er nach dem Spiel über die Leistung seiner Offensive sprach. „Michael glänzt bei allem, was er tut“, wird der Coach von Le Figaro zitiert.

Olise, der nicht für große Worte bekannt ist, gab sich gewohnt bescheiden: Er sei „zufrieden“ mit dem Sieg und hoffe, weiterhin „gute Spiele“ zu machen.