Kingsley Coman ist unverhofft für die französische Nationalmannschaft nachnominiert worden. In Folge der Verletzungen von Ousmane Dembélé und Désiré Doué berief Nationaltrainer Didier Deschamps den Flügelspieler von Al-Nassr in den Kader für das WM-Qualifikationsspiel der Franzosen am Dienstag gegen Island (20.45 Uhr im LIVETICKER).
Unverhoffte Rückkehr von Coman
In den vergangenen zwei Jahren hatte Coman in der Équipe Tricolore kaum eine Rolle gespielt. Zuletzt war er im November 2024 im Aufgebot gestanden und zu einem Kurzeinsatz gekommen. Von Beginn an ran durfte er letztmals etwa ein Jahr zuvor gegen Gibraltar.
Der 29-Jährige ist in diesem Sommer vom FC Bayern nach Saudi-Arabien ins Team von Cristiano Ronaldo gewechselt.
Nun profitiert er von den Verletzungen seiner Landsleute. Der Umgang mit den Blessuren der Offensivspieler Dembélé und Doué sorgt in Frankreich für mächtig Wirbel.