Betway Anmeldung und Verifizierung – Schritt für Schritt erklärt

Betway stellt in der Sportwetten-Szene einen bewährten Anbieter dar. Auch bei unserem Wettanbieter Test schwimmt der Bookie immer vorne mit. Es überrascht daher nur wenig, dass sich die Registrierung einfach und intuitiv gestaltet.

Die Betway Registrierung – so ist vorzugehen

Betway Verifizierung des Kundenkontos

Nach der Registrierung ist es sofort möglich, Einzahlungen vorzunehmen. Das Login kann in diesem Fall auch über die Betway App erfolgen.

Will man sich seine Gewinne auszahlen lassen, muss im Vorfeld die Verifizierung erfolgen. Grund dafür ist die deutsche Lizenz – sie schreibt es Bookies vor, die Identitätsprüfung bei ihren Kunden durchzuführen.

Zur Bestätigung der Kundendaten sind die benötigten Dokumente über das Konto von Betway hochzuladen. Für den Identitätsnachweis braucht man einen Reisepass, Führerschein oder Personalausweis. Um die Wohnadresse zu bestätigen, muss man die Kopie eines Kontoauszugs oder eine Stromrechnung hochladen. Der Bookie erlaubt Scans oder Fotos – es ist die Identitätsbestätigung auf diese Weise auch per App möglich.

Über den Verifizierungsprozess können sich Kunden auch im Auskunftsbereich des Anbieters schlau machen – denn Betway widmet diesem Thema eine eigene Sparte. Natürlich haben Kunden jederzeit die Möglichkeit, mit dem Support in Kontakt zu treten.

Die wichtigsten Tipps zum Betway Login

Sind die Registrierung und die Verifizierung abgeschlossen, stehen dem Nutzer nun alle Funktionen der Betway Sportwetten zur Verfügung. Es ist ihm dann also auch möglich, Überweisungen vorzunehmen und die Auszahlung zu veranlassen.

Tätigt man die erste Einzahlung, läuft die Verifizierung des Kontos in einigen Fällen automatisch ab. Denn die Daten werden in diesem Fall mithilfe des Bankkontos bestätigt. Dafür arbeitet der Bookie mit Diensten wie der SCHUFA und Klarna zusammen – eine Bonitätsprüfung findet aber niemals statt.

Geht es um die Login-Daten, steht Sicherheit an erster Stelle. Man sollte also sowohl den Benutzernamen als auch das Passwort mit Bedacht wählen.

Will man sein Konto effektiv vor dem Zugriff Dritter schützen, sollte man sein Kennwort regelmäßig wechseln. Idealerweise enthält es eine Kombination aus Zahlen, Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinbuchstaben. Betway informiert seine Kunden schon bei der Kontoerstellung über den Sicherheitsfaktor des gewählten Passworts.

Häufig gestellte Fragen zur Betway Anmeldung

In der Regel treten bei der Anlage des Kundenkontos bei Betway keine Probleme auf. Kommt man trotzdem nicht weiter, lohnt sich mitunter ein Besuch der Hilfe-Seite. Auch ist es möglich, sich an den Support des Buchmachers zu wenden. Bevor man diese Schritte unternimmt, sollte man seine Angaben jedoch auf Rechtschreibfehler absuchen – denn auch sie können zu einer Fehlermeldung führen und so die Registrierung verhindern.