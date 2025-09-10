Stell dir vor, du schießt vier Tore in einem Spiel - und kaum einer redet drüber

Maximilian Lotz 10.09.2025 • 18:52 Uhr Thelo Aasgaard macht als Einwechselspieler bei Norwegens Torspektakel gegen Moldawien das Spiel seines Lebens. Doch hinterher reden alle nur über Erling Haaland.

Dem erst in der 64. Minute eingewechselten Thelo Aasgaard gelangen ebenfalls noch vier Tore. Seinen Hattrick (67., 76., 79.) komplettierte der 23-Jährige nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung - auch dank Haaland.

„Unglaublich, dass er mir den Elfmeter überlassen hat“

Die Tormaschine von Manchester City überließ nämlich beim Elfmeter Aasgaard den Ball. „Ein unglaublicher Typ. Das zeigt einfach seinen Charakter“, würdigte Aasgaard hinterher Haalands Geste. „Er ist so scharf darauf, Tore zu schießen. Es ist einfach unglaublich, dass er mir den Elfmeter überlassen hat.“

Haaland habe ihn nur gefragt: „Willst du ihn?“ Aasgaard ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte kompromisslos. In der Nachspielzeit krönte er seine persönliche Gala mit seinem vierten Tor zum Endstand.

„Ich kann es kaum glauben. Es sind pure Emotionen. Ich bin einfach so glücklich“, sagte der offensive Mittelfeldspieler unmittelbar nach dem Abpfiff bei TV2 - auf Englisch mit unüberhörbarem Scouse-Einschlag.

Kein Wunder. Aasgaard ist in Liverpool geboren und aufgewachsen. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim FC Liverpool.

Seine Name erinnert an ein Liverpool-Idol

Und in gewisser Weise trägt er die Reds auch im Namen - wenn auch nur zufällig. Sein voller Name lautet Thelonious Gerard Aasgaard. Sein Zweitname hat allerdings nichts mit Liverpool-Idol Steven Gerrard zu tun, sondern geht vielmehr auf den Namen seiner Großmutter mütterlicherseits zurück. Seine Mutter stammt aus Frankreich, sein Vater aus Norwegen, seit der U16 läuft er für die Skandinavier auf.

Beim 5:0-Sieg im Hinspiel gegen Moldavien im März feierte Aasgaard sein Debüt für die A-Nationalmannschaft - und erzielte gleich sein erstes Tor. Am Dienstag folgten nun vier weitere.

„Als ich auf der Bank saß, habe ich auf meine Chance gewartet und mich darauf vorbereitet, sie zu nutzen“, sagte der Viererpacker mit der auffälligen Frisur. „Es war einfach ein fantastischer Abend.“

Aasgaard stieg zweimal aus der zweiten Liga ab

Bisher war der offensive Mittelfeldspieler in seiner Karriere eher unterklassig unterwegs.

Als 14-Jähriger verließ er Liverpool und zog nach Wigan. Als 18-Jähriger debütierte er in der drittklassigen League One. In der Aufstiegssaison 2021/22 spielte Aasgaard nur eine Nebenrolle.

Das änderte sich im Jahr darauf in der zweitklassigen Championship. Doch den erneuten Abstieg konnten auch seine drei Tore in seinen 41 Liga-Einsätzen nicht verhindern.

Im Januar 2025 wechselte Aasgaard zum Zweitligisten Luton Town - doch auch bei dem kleinen Klub nördlich von London suchte ihn das Abstiegsgespenst heim. In diesem Sommer wechselte er für fast vier Millionen Euro zu den Glasgow Rangers.

„Four-Midable“: Aasgaard in Schottland gefeiert

Beim schottischen Topklub hat Aasgaard noch nicht so recht Fuß gefasst, in fünf Spielen ist er noch ohne Torbeteiligung. Sein Viererpack sorgte aber auch auf der Insel für Aufsehen. „Four-Midable“, titelte die schottische Sun.