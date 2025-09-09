WM-Qualifikation: Bayern-Neuzugang trumpft auf

SPORT1 09.09.2025 • 21:31 Uhr Bayern-Neuzugang Nicolas Jackson siegt mit dem Senegal in der WM-Qualifikation. Der Stürmer steuert im Spitzenspiel einen eigenen Treffer bei.

Bayern-Neuzugang Nicolas Jackson hat mit dem Senegal in der WM-Qualifikation die Tabellenführung übernommen. Die Leihgabe des FC Chelsea erzielte beim hart erkämpften 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen die DR Kongo den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem der 24 Jahre alte Stürmer in der ersten Halbzeit noch zwei Kopfballchancen vergeben hatte, machte er es in der 53. Minute besser: In halblinker Position bekam Jackson den Ball kurz hinter der Strafraumlinie zugespielt und versenkte diesen eiskalt im linken Eck.

Tottenhams Pape Sarr erzielte in der 87. Minute den umjubelten Siegtreffer für die „Löwen von Teranga“.

Senegal beweist Comeback-Qualitäten

Der Start in die Partie war aus Sicht des Senegals noch alles andere als erfolgreich verlaufen: Nach einer guten halben Stunde führte der Kongo bereits mit 2:0.

{ "placeholderType": "MREC" }