DFB-Team: Neuer-Rückkehr? Das sagt Völler

Niklas Trettin 06.10.2025 • 12:08 Uhr Rudi Völler hat sich zur Torhüterdiskussion in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Dabei spricht der DFB-Sportdirektor auch über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer.

Eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft steht für DFB-Sportdirektor Rudi Völler aktuell nicht zur Debatte. „Ich weiß, das Thema ist interessant“, gab der 65-Jährige in der TV-Sendung Sky90 zu, ging aber nicht weiter auf den Keeper des FC Bayern ein.

Stattdessen sprach sich Völler für den bestehenden Plan im Tor aus. „Ich glaube, ein Torwart wie Marc-André ter Stegen hat es eigentlich verdient, letztendlich auch bei einer WM zu spielen. Obwohl es Oliver Baumann gerade gut macht“, betonte er.

„Wir hoffen natürlich, dass Marc-André wieder zurückkommt“, fügte Völler hinzu. Derzeit fällt die etatmäßige Nummer eins des Nationalteams nach einer Rücken-Operation aus. Ob ter Stegen beim FC Barcelona künftig noch Spielpraxis erhalten wird, ist jedoch fraglich. Im Sommer verpflichteten die Katalanen mit Joan García einen neuen Stammkeeper.

Völler: Ter Stegen braucht Einsätze für WM

Völler stellte deshalb klar, dass ter Stegen nach seiner Rückkehr regelmäßig im Tor stehen müsse, um sich einen Platz im WM-Kader für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zu sichern. „Wenn er das schafft, hat er natürlich gute Chancen”, sagte der Weltmeister von 1990. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert.

Angesichts der schwierigen Situation um ter Stegen in Barcelona waren zuletzt immer wieder Rufe nach einem Comeback von Neuer laut geworden, der nach der Heim-EM im vergangenen Jahr eigentlich seinen Rücktritt erklärt hatte. Der aktuelle Bayern-Schlussmann hatte seine Rückkehr ins DFB-Team mit Blick auf die WM 2026 aber zuletzt kategorisch ausgeschlossen.