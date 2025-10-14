Deutsche Nationalmannschaft lockt wieder mehr Fans vor den Fernseher

SID 14.10.2025 • 09:18 Uhr Die DFB-Auswahl begeistert vor allem das jüngere Publikum.

Der große Kampf der deutschen Nationalmannschaft beim 1:0 (1:0) in der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland hat auch das TV-Publikum gefesselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der zweiten Hälfte der Partie schauten am Montagabend durchschnittlich 7,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, wie die DFB-Auswahl den „Dreier“ im Windsor Park ins Ziel rettete. Das entsprach einem starken Marktanteil von 36,8 Prozent.

Anstieg der TV-Quoten im Vergleich zum Spiel Deutschland - Luxemburg

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Bild aus RTL-Sicht noch erfreulicher: 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 41 Prozent.