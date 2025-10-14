Newsticker
WM-Qualifikation

Deutsche Nationalmannschaft lockt wieder mehr Fans vor den Fernseher

DFB-Team lockt mehr Fans vor den TV

Die DFB-Auswahl begeistert vor allem das jüngere Publikum.
Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht nach dem Sieg in Nordirland über den Konkurrenzkampf auf der Linksverteidiger-Position. Dabei erklärt er auch Maxi Mittelstädts Ausbootung.
SID
Die DFB-Auswahl begeistert vor allem das jüngere Publikum.

Der große Kampf der deutschen Nationalmannschaft beim 1:0 (1:0) in der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland hat auch das TV-Publikum gefesselt.

In der zweiten Hälfte der Partie schauten am Montagabend durchschnittlich 7,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, wie die DFB-Auswahl den „Dreier“ im Windsor Park ins Ziel rettete. Das entsprach einem starken Marktanteil von 36,8 Prozent.

Anstieg der TV-Quoten im Vergleich zum Spiel Deutschland - Luxemburg

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Bild aus RTL-Sicht noch erfreulicher: 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 41 Prozent.

Damit nahm das Interesse an der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder zu: Das 4:0 gegen Luxemburg am vergangenen Freitag in Sinsheim hatten in der ARD 7,35 Millionen Menschen an den Bildschirmen verfolgt (Marktanteil: 31,9 Prozent).

