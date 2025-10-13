WM-Qualifikation: DFB-Team landet Zittersieg - Wirtz ausgepfiffen

Julius Schamburg 13.10.2025 • 22:39 Uhr Deutschland fährt in der WM-Qualifikation den nächsten Sieg ein. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann müht sich und bekommt die Härte der Nordiren zu spüren. Ein DFB-Star wird von den Fans ausgepfiffen.

Deutschland zittert Richtung WM: Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich am vierten Spieltag der WM-Qualifikation in Belfast knapp mit 1:0 (1:0) gegen Nordirland durchgesetzt.

„Sehr wichtig für mich persönlich“, freute sich Woltemade selbst im Anschluss bei RTL: „Meine Spiele in der Nationalmannschaft waren bisher nicht ganz so glücklich. Irgendwie passend, dass ich dann das 1:0 mit der Schulter mache. So ein ekliges Spiel musst du erstmal gewinnen.“

Kimmich: „Das war keine Glanzleistung“

„Natürlich ist das kein superschönes Spiel gewesen. Von uns war es nicht das schönste Spiel“, ergänzte Nagelsmann. Und was Woltemade angeht? „In den letzten beiden Spielen war er einfach defensiv noch viel fleißiger als zuvor. Und dann fällt dir auch mal einer auf die Schulter und geht ins Tor.“

Kapitän Joshua Kimmich sprach von einem „einzigen Kampf“, freute sich aber über das Ergebnis. Sein Fazit sagte eigentlich alles nach diesem erkämpften und erzitterten Pflichtsieg: „Das war heute sicherlich keine Glanzleistung, aber für uns als Gruppe war das ein extrem wichtiger Sieg heute.“

Baumann muss Deutschland in der WM-Qualifikation retten

Karim Adeyemi vergab unmittelbar nach Wiederanpfiff eine Riesenchance (47.). Fortan zitterte sich die deutsche Mannschaft irgendwie zum Sieg.

Keeper Oliver Baumann rettete unter anderem in der 88. Minute in höchster Not. Ein vermeintlicher Treffer für Nordirland durch Daniel Ballard (14.) war aufgrund einer Abseitsposition im Vorfeld nicht anerkannt worden.

DFB-Team: Wirtz in Belfast ausgepfiffen

In einer hart umkämpften Partie, mit aggressiv geführten Zweikämpfen, bekamen die DFB-Stars immer wieder auf die Knochen. So wurde Nico Schlotterbeck von Jamie Reid mit offener Sohle oberhalb des Knöchels getroffen (28.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam Aleksandar Pavlovic die Härte der Nordiren zu spüren (45.+2).

Florian Wirtz, der im Sommer in die Premier League zum FC Liverpool wechselte, wurde von den nordirischen Fans bei nahezu jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

WM-Qualifikation: DFB-Team verteidigt Tabellenführung

Damit verteidigt das DFB-Team die Tabellenführung in der Gruppe A. Nach vier von sechs Spieltagen hat Deutschland neun Punkte auf dem Konto. Die Slowakei liegt punktgleich auf Platz zwei, Nordirland folgt mit sechs Punkten auf Rang drei.