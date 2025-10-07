Newsticker
Das sagt Kane zum Bellingham-Hammer

Harry Kane äußert sich zur Kader-Nominierung von Englands Nationalcoach Thomas Tuchel. Er signalisiert Verständnis dafür, spricht aber auch von einer großen Änderung.
Tobias Wiltschek
Harry Kane äußert sich zur Kader-Nominierung von Englands Nationalcoach Thomas Tuchel. Er signalisiert Verständnis dafür, spricht aber auch von einer großen Änderung.

Kein Jude Bellingham, kein Phil Foden, kein Jack Grealish: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit seinem Aufgebot für die kommenden beiden Länderspiele gegen Wales und Lettland für Aufsehen auf der Insel gesorgt.

Harry Kane sieht diese Thematik etwas gelassener. Im Interview mit dem Guardian stellte der Stürmerstar des FC Bayern zwar fest, dass „wir derzeit viele Spieler im Kader haben, die bei den vergangenen Turnieren nicht zum Aufgebot gehörten“.

Englands Kapitän betonte aber auch: „Der Trainer hat klargestellt, dass die Spieler, die jetzt draußen sind, nicht für immer draußen bleiben werden.“

Kane spricht über Bellinghams Fehlen

In dem Zusammenhang nannte er Bellingham, der nach seiner Verletzung erst ein paar Spiele für Real Madrid absolviert habe. Andere kämen gerade erst wieder in Form, womit er Foden und Grealish gemeint haben dürfte.

Dass der aktuelle Kader eine „große Änderung” gegenüber vorherigen Aufstellungen darstelle, bestreitet Kane nicht. „Aber das ist nicht meine Entscheidung, sondern die des Trainers. Er spürt die Stimmung unter den Spielern.“

England hat in dieser Woche in der WM-Qualifikation kein Spiel und bestreitet daher am Donnerstag ein Testspiel gegen Wales.

Am kommenden Wochenende ist Tuchels Team dann gegen Lettland wieder in der Qualifikation gefordert. Die „Three Lions“ führen ihre Gruppe nach fünf Siegen in fünf Spielen mit klarem Vorsprung an.

