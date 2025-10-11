DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat seinem Teamkollegen Florian Wirtz in dessen schwieriger Zeit den Rücken gestärkt.
Kimmichs Rat an Wirtz
„Ich habe ihn kontaktiert. Aber es gibt ja überhaupt keinen Grund für ihn, an sich selbst zu zweifeln“, sagte Kimmich in der Welt am Sonntag.
Wirtz habe „die perfekte Mischung aus Qualität und Mentalität, die dich als Spieler auf Dauer immer an die Spitze führen wird. Er muss geduldig bleiben und ist natürlich auch abhängig von seinem Team“, sagte der 30-Jährige weiter.
Wirtz in schwieriger Phase
Wirtz und Kimmich hatten beim deutlichen Sieg gegen Luxemburg am Freitagabend (4:0) gemeinsam auf dem Platz gestanden. Während Kimmich zwei Tore schoss, gelang Wirtz erneut kein Assist.
Der 22-Jährige hat aktuell beim FC Liverpool einen schweren Stand. In zehn Pflichtspielen gelang ihm nur eine Vorlage - und diese liegt bereits zwei Monate zurück. In der Premier League und Champions League ist er ohne Assist.
Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigte Wirtz am Freitag.
„Auch wenn er kein Tor gemacht hat, ist er auch in der Premier League der Spieler, der die meisten Chancen vorbereitet hat. Es ist nicht seine Schuld, wenn der Mitspieler die nicht macht und die Statistik ist dann nicht mal ein Drittel Wahrheit“, stellte der 38-Jährige klar.