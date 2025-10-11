Kimmichs Rat an Wirtz

Johannes Vehren 11.10.2025 • 11:48 Uhr Florian Wirtz steht nach seiner Anfangszeit beim FC Liverpool in der Kritik. DFB-Teamkollege Joshua Kimmich gibt dem 22-Jährigen einen Rat.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat seinem Teamkollegen Florian Wirtz in dessen schwieriger Zeit den Rücken gestärkt.

„Ich habe ihn kontaktiert. Aber es gibt ja überhaupt keinen Grund für ihn, an sich selbst zu zweifeln“, sagte Kimmich in der Welt am Sonntag.

Wirtz habe „die perfekte Mischung aus Qualität und Mentalität, die dich als Spieler auf Dauer immer an die Spitze führen wird. Er muss geduldig bleiben und ist natürlich auch abhängig von seinem Team“, sagte der 30-Jährige weiter.

Wirtz in schwieriger Phase

Wirtz und Kimmich hatten beim deutlichen Sieg gegen Luxemburg am Freitagabend (4:0) gemeinsam auf dem Platz gestanden. Während Kimmich zwei Tore schoss, gelang Wirtz erneut kein Assist.

Der 22-Jährige hat aktuell beim FC Liverpool einen schweren Stand. In zehn Pflichtspielen gelang ihm nur eine Vorlage - und diese liegt bereits zwei Monate zurück. In der Premier League und Champions League ist er ohne Assist.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigte Wirtz am Freitag.