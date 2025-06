So erklärt Florian Wirtz seinen Wechsel nach Liverpool und die Bayern-Absage

Vincent Wuttke 20.06.2025 • 20:28 Uhr Florian Wirtz unterschreibt beim FC Liverpool. Der DFB-Star erklärt seinen Wechsel und lässt auch durchblicken, warum er dem FC Bayern absagte.

Gleichzeitig erklärte der 22-Jährige auch, weshalb er sich am Ende der Transfer-Saga für die Reds und gegen den FC Bayern entschied.

„Ich freue mich sehr darauf, ein neues Abenteuer vor mir zu haben. Das war auch ein großer Punkt in meinen Überlegungen: Ich will etwas ganz Neues machen, raus aus der Bundesliga und rein in die Premier League“, sagte Wirtz auf der Klub-Webseite.

Dabei verriet der Spielmacher auch, dass er sich bereits ausgiebig über seinen neuen Klub informiert hat. „Ich habe auch mit einigen Spielern gesprochen, die dort gespielt haben. Und sie haben mir alle gesagt, dass es perfekt für mich ist und man jedes Spiel genießen kann. Ich freue mich sehr auf mein erstes Spiel.“

Wirtz begründet Bayern-Absage

Der Deal hat historische Ausmaße. Bezüglich der Ablöse kursieren verschiedene Medienberichte. Sky berichtet von 130 bis 135 Millionen Euro an fixer Ablöse, die mit Boni auf 150 Millionen ansteigen können. The Athletic will von fixen 117,5 Millionen wissen, die mit Boni auf 136,3 Millionen Euro Ablöse ansteigen können.

„Ich bin sehr glücklich und sehr stolz. Endlich ist es soweit. Ich habe lange darauf gewartet. Endlich ist es soweit und ich bin wirklich glücklich“, betonte Wirtz.

Auf die Frage nach seinen Zielen mit dem Verein fügte er hinzu: „Ich würde gerne jedes Jahr alles gewinnen! Am Ende wollen wir erfolgreich sein. Letzte Saison haben sie die Premier League gewonnen, also ist es mein Ziel, sie wieder zu gewinnen und auch in der Champions League weiterzukommen. Ich bin sehr ehrgeizig.“

Zeitgleich mit dem FC Liverpool verkündete auch Bayer Leverkusen offiziell den Abschied seines großen Anführers. Und Wirtz fand emotionale Worte.

„Es ist nicht leicht, nach fünfeinhalb tollen Jahren fortzugehen. Hier in Leverkusen habe ich Einzigartiges erlebt und unglaubliche Momente genossen. Der Verein hat mich auch in der schweren Zeit meiner Verletzung immer unterstützt und an mich geglaubt“, erklärte der Rechtsfuß.