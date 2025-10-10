WM-Qualifikation: Fußball-Wunder um deutsche Trainer-Ikone bahnt sich an

SPORT1 10.10.2025 • 20:39 Uhr Nationaltrainer Gernot Rohr feiert mit Benin einen wichtigen Sieg. Das Fußball-Wunder nimmt damit weiter Formen an.

Der deutsche Trainer Gernot Rohr steht unmittelbar vor dem „Wunder von Benin“.

Der 72-Jährige gewann mit seiner Mannschaft in der WM-Qualifikation am Freitag in Ruanda 1:0 (0:0) - ein Sieg im kniffligen letzten Gruppenspiel bei seinem langjährigen Arbeitgeber Nigeria am Dienstag führt die „Eichhörnchen“ sicher erstmals zu einer Endrunde.

Aiyegun Tosin (80.) vom französischen Erstligisten FC Lorient löste beim Team des Bundesligaprofis Andreas Hountondji (FC St. Pauli) riesigen Jubel aus.

Der nun zwei Punkte entfernte Verfolger Südafrika patzte mit einem 0:0 in Simbabwe, Nigeria liegt nach einem 2:1 (0:0) in Lesotho drei Punkte hinter Benin.

Bayern-Star Jackson trifft für Senegal

Der Senegal und die Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) sind im Rennen um die afrikanischen Tickets zur WM mit Bundesliga-Unterstützung ebenfalls fast am Ziel.

Stürmer Nicolas Jackson vom FC Bayern München bereitete beim 5:0 (1:0) der Senegalesen im Südsudan das dritte Tor vor und erzielte das vierte selbst.

Mit einem Sieg gegen den krassen Außenseiter Mauretanien am Dienstag wäre die vierte WM-Teilnahme perfekt.

Die Demokratische Republik Kongo ist als erster Verfolger zwei Punkte entfernt.

Verrückter Auftritt von Aubameyang

Für Côte d’Ivoire traf Yan Diomande von RB Leipzig beim 7:0 (4:0) auf den Seychellen.

Das einen Punkt zurückliegende Gabun ließ sich aber nicht abschütteln, gewann 4:3 (2:2) in Gambia - Pierre-Emerick Aubameyang erzielte dabei alle vier Tore und sah in der Schlussphase Gelb-Rot.