WM 2026: Diese Teams sind qualifiziert - Die feststehenden WM-Teilnehmer

SPORT1 13.11.2025 • 23:48 Uhr Die WM 2026 rückt immer näher. Deutschland ist in der Quali auf einem guten Weg, aber noch nicht qualifiziert. Es stehen aber schon einige WM-Teilnehmer fest. Die qualifizierten Teams in der Übersicht.

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Erstmals sind 48 Nationen dabei.

Die Qualifikationen gehen in die heiße Phase. Während in Europa die Entscheidungen erst ab November fallen, haben sich global bereits 22 Teams qualifiziert. SPORT1 zeigt alle qualifizierten Mannschaften in der Übersicht.

Europa: 2 von 16 WM-Teilnehmern stehen fest

In der WM-Qualifikation Europas sind noch keine Entscheidungen gefallen. Deutschland führt seine Tabelle an, die Entscheidung gibt es aber wohl erst im finalen Gruppenspiel gegen die Slowakei. Als erste europäische Nation konnte sich jedoch England das WM-Ticket sichern. Frankreich zog durch den deutlichen Sieg gegen die Ukraine nach.

Qualifizierte Teams: England, Frankreich

Afrika: 9 von mindestens 9 Teilnehmern stehen fest

Afrika hat neun feste WM-Teilnehmer, in einem Turnier könnte sogar noch ein zehnter Platz herausspringen.

Qualifizierte Teams: Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste. Vor allem die Qualifikation der Kap Verde ist eine absolute Sensation.

Asien: 8 von mindestens 8 Teilnehmern sind fix

Für Asien (inklusive Australien) dürfen in jedem Fall acht Nationen zur Fußball-Weltmeisterschaft. Auch hier könnte sich noch eine neunte Nation über das Quali-Turnier ein Ticket sichern.

Qualifizierte Teams: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea, Usbekistan, Saudi-Arabien, Katar.

Nord- und Mittelamerika: 3 von mindestens 6 Teilnehmern sind fix

Die Gastgeber sind alle automatisch für die WM qualifiziert. Dazu bekommt der Verband noch drei, vier oder sogar fünf Teilnehmer. Denn zwei Mannschaften rutschen noch in das finale Quali-Turnier der FIFA.

Qualifizierte Teams: Kanada, Mexiko, USA.

Südamerika: 6 von mindestens 6 Teilnehmern stehen fest

In Südamerika sind in Sachen WM-Qualifikation bereits alle Entscheidungen gefallen. Die Top Sechs sind durch, dazu wird Bolivien als Siebter im finalen Turnier um seinen WM-Platz spielen.

Diese Teams sind dabei: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien.

Ozeanien: 1 von maximal zwei Teilnehmern steht fest

Die Ozeanien-Gruppe ist ohne Australien fest in der Hand von Neuseeland. Zudem steht Neukaledonien als Teilnehmer des letzten Qualifikationsturniers fest.