Lahms Kimmich-Analyse: "Wenn ich ehrlich bin ..."

Martin Quast 19.11.2025 • 23:16 Uhr Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm spricht bei SPORT1 nach einer wackligen WM-Quali über den Zustand der Nationalmannschaft, ein mögliches Comeback von Manuel Neuer - und verrät seine ideale Position für Joshua Kimmich.

Deutschlands wackelige WM-Qualifikation, eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft und die ideale Position von Joshua Kimmich im DFB-Team - Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm bezieht Stellung.

Anlässlich seiner Aufnahme in die „Hall of Fame“ des deutschen Sports hat der 42-Jährige im Gespräch mit SPORT1 erklärt, worauf es für Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt ankommt, wie er seinen Kumpel Neuer einschätzt und auf welcher Position er Kimmich in der Nationalelf sieht.

SPORT1: Herr Lahm, die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit dem Gruppensieg ihr Ticket für die Weltmeisterschaft gesichert. Wie bewerten Sie die durchwachsene Qualifikation?

Philipp Lahm: Es war natürlich ein Auf und Ab. Das Wichtigste bei einer Qualifikation ist aber natürlich, dass man sich qualifiziert. Das wurde geschafft, als Gruppenerster. Man muss eben nicht in Relegations- oder Playoff-Spiele. Das ist enorm wichtig. Aber natürlich muss die Leistung bei so einem Turnier konstanter erbracht werden. Es ist auch Qualität, seine Leistungen konstant zu erbringen und nicht unter ein bestimmtes Niveau zu fallen. Aktuell sind es noch zu große Schwankungen, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit.

Neuer-Rückkehr? „Es ist seine Entscheidung“

SPORT1: Sie sind zusammen mit Manuel Neuer Weltmeister geworden. Er steht jetzt wieder im Rampenlicht, weil über eine Rückkehr ins DFB-Team spekuliert wird. Wie sehen Sie seine Situation?

Lahm: Es ist seine Entscheidung. Er ist zurückgetreten. Deswegen muss er ja erstmal eine Entscheidung treffen, ob er überhaupt will. Und dann muss der Bundestrainer eine Entscheidung treffen: Nimmt man ihn oder hat man andere gute Torhüter? Man weiß gar nicht, was mit Marc-André ter Stegen ist: Wird der wieder fit? Spielt er auch? Da gibt es also noch genügend Zeit bis dahin.

SPORT1: Wie bewerten Sie seine Leistungen in letzter Zeit?

Lahm: Ich finde, er ist immer noch ein hervorragender Torhüter. Auch wenn man manchmal sieht, dass er nicht mehr 25 Jahre alt ist, sondern schon ein bisschen älter. Aber insgesamt ist es immer noch eine herausragende Leistung, die er bringt.

„Das wäre meine optimale Position für Kimmich“

SPORT1: Bei Ihnen war, was Ihre Position angeht, die Situation vor der WM 2014 ähnlich wie bei Joshua Kimmich jetzt. Wo sollte er spielen? Auf der Sechs oder als Rechtsverteidiger?

Lahm: Meine Situation war ein bisschen anders, weil mit Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zwei Spieler aus längeren Verletzungen kamen. So habe ich erst im Mittelfeld gespielt und bin dann auf die Außenverteidiger-Position zurückgekehrt, weil es besser für die Mannschaft war. Deswegen war meine Situation ein bisschen anders. Aber es hilft einem Spieler natürlich, wenn er über einen längeren Zeitraum auf einer Position ist. Es gibt immer Ausnahmen, Joshua Kimmich hat jedoch bewiesen, dass er beide Positionen auf hohem Niveau spielen kann.

SPORT1: Aber wo ist er wertvoller?