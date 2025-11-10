Nagelsmann gibt Schlotterbeck-Update: "Sah nicht gut aus"

Felix Kunkel 10.11.2025 • 12:53 Uhr Julian Nagelsmann gibt nach dem Schreckmoment um Nico Schlotterbeck ein Update. Ein Einsatz des BVB-Verteidigers in der WM-Qualifikation scheint fraglich.

Ein Einsatz von BVB-Star Nico Schlotterbeck in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft ist fraglich. „Da müssen wir mal gucken. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag.

Schlotterbeck war beim 1:1 von Borussia Dortmund beim HSV zu Boden gegangen, nachdem ihm Jordan Torunarigha auf den Fuß gestiegen war. Der Innenverteidiger der Schwarz-Gelben blutete am Fuß, konnte nach minutenlanger Behandlungspause aber weiterspielen.

„Der Fuß ist über Nacht schon dick geworden. Das sieht nicht ganz optimal aus, ehrlich gesagt. Da muss ich den Verlauf der Woche oder Tage abwarten“, führte Nagelsmann aus.

Nagelsmann: Schlotterbecks Fuß „sah nicht gut aus“

Schlotterbeck sei am Montag zum DFB-Team gestoßen und werde nun genauer untersucht. „Ich habe noch keine Info gekriegt, ich habe nur ein Bild vom Fuß gesehen - das sah nicht gut aus. Deswegen mal abwarten, wie es im Wochenverlauf ist“, meinte Nagelsmann.

Schlotterbeck hatte am Samstag nach dem Spiel von „einer Fleischwunde“ berichtet. „Der Doc hat es getackert“, ergänzte der 25-Jährige.