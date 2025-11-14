Viel Lob für Leroy Sané: "Zwei entscheidende Aktionen"

SPORT1 14.11.2025 • 23:31 Uhr Der Rückkehrer ist an beiden Toren beim 2:0 in Luxemburg beteiligt - und wird anschließend gelobt.

Leroy Sané hat bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft ein Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann erhalten. „Er hat zwei gute Aktionen gehabt, die zu zwei Toren geführt haben“, sagte Nagelsmann nach dem mühsamen 2:0 (0:0) in Luxemburg über den Türkei-Legionär, der beide Treffer von Nick Woltemade vorbereitet hatte, bei RTL.

„Er hatte schon in der ersten Halbzeit ein paar Momente“, erklärte der Coach weiter und zog ein positives Fazit: „Er hat ein gutes Spiel gemacht, zwei entscheidende Aktionen gehabt, und darum geht es am Ende.“

Auch Matthäus und Baumann loben Sané

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus meinte: „Leroy hat seine Chance genutzt. Ich glaube, dass der Trainer mit Leroy zufrieden sein kann“.

Torhüter Oliver Baumann äußerte sich in der Mixed Zone ebenfalls positiv: „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft, das weiß er. Wir wissen alle, was er uns geben kann. Das hat er heute getan.“

Sané: „Julian weiß, wie ich ticke“

Sanés Nominierung hatte für Diskussionen gesorgt. Nagelsmann hatte dem ehemaligen Münchner klargemacht, dass er liefern müsse. „Ich freue mich, dass ich ein Stück weit das Vertrauen an Julian zurückzahlen konnte“, sagte Sané und betonte das gute Verhältnis zum Bundestrainer: „Wir hatten sehr gute Gespräche. Julian weiß, wie ich ticke.“

Dass er in der Öffentlichkeit unter besonderer Beobachtung und auch in der Kritik stehe, nahm Sané gelassen: „Das ist normal, das ist Fußball, das gehört dazu. Da kann ich mich nicht beschweren, ich kann nur mein Ding machen.“ Denn ins Team für die Endrunde in Nordamerika will er auf jeden Fall: „Die WM ist mein großes Ziel.“

