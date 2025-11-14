Nationalmannschaft: Plötzlich schwärmt Nagelsmann von einem Spieler

Julius Schamburg 15.11.2025 • 00:06 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft landet einen hart umkämpften Sieg in Luxemburg. Trotz glanzloser Vorstellung hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen DFB-Star ein Sonderlob übrig.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen glanzlosen 2:0-Sieg in Luxemburg eingefahren und dabei wenig Grund für Lob gegeben.

Einen DFB-Star wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch herausheben.

„Felix (Nmecha, Anm. d. Red.) hat es auch sehr gut gemacht. Ein unfassbarer Spieler”, schwärmte Nagelsmann bei RTL.

DFB-Team: Nmecha kommt für Goretzka

Der BVB-Profi war in der 53. Minute für den vorbelasteten Leon Goretzka eingewechselt worden und besetzte neben Aleksandar Pavlovic die Doppelsechs.

„Er muss seinen Rhythmus behalten und maximale Konstanz in sein Spiel reinkriegen. Grundsätzlich von den Voraussetzungen ist das schon oberstes Regal“, fügte Nagelsmann hinzu.

In der SPORT1-Einzelkritik bekam Nmecha die Note 2,5. Der 25-Jährige forderte viele Bälle, war ständig anspielbar und überzeugte mit Ballsicherheit.

Terzic schwärmt von BVB-Star

Auch der ehemalige Dortmund-Trainer Edin Terzic schwärmte von Nmecha und attestierte ihm „extrem viel“ Potenzial. „Das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt und in dem Rhythmus bleibt, in dem er gerade ist”, sagte Terzic in seiner Funktion als Experte bei RTL.