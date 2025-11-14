Nationalmannschaft: Plötzlich schwärmt Nagelsmann von einem Spieler

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen glanzlosen 2:0-Sieg in Luxemburg eingefahren und dabei wenig Grund für Lob gegeben.
Bei ihm gerät Nagelsmann ins Schwärmen
Einen DFB-Star wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch herausheben.
„Felix (Nmecha, Anm. d. Red.) hat es auch sehr gut gemacht. Ein unfassbarer Spieler”, schwärmte Nagelsmann bei RTL.
DFB-Team: Nmecha kommt für Goretzka
Der BVB-Profi war in der 53. Minute für den vorbelasteten Leon Goretzka eingewechselt worden und besetzte neben Aleksandar Pavlovic die Doppelsechs.
„Er muss seinen Rhythmus behalten und maximale Konstanz in sein Spiel reinkriegen. Grundsätzlich von den Voraussetzungen ist das schon oberstes Regal“, fügte Nagelsmann hinzu.
In der SPORT1-Einzelkritik bekam Nmecha die Note 2,5. Der 25-Jährige forderte viele Bälle, war ständig anspielbar und überzeugte mit Ballsicherheit.
Terzic schwärmt von BVB-Star
Auch der ehemalige Dortmund-Trainer Edin Terzic schwärmte von Nmecha und attestierte ihm „extrem viel“ Potenzial. „Das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt und in dem Rhythmus bleibt, in dem er gerade ist”, sagte Terzic in seiner Funktion als Experte bei RTL.
„Er bringt so viele Dinge mit, die man sich als Trainer wünscht. Diese Physis, das Tempo, die Technik. Er kann enge Räumen auflösen. Er kann aus der Distanz gefährlich werden. Da können wir uns freuen, dass wir so einen Spieler haben“, adelte Terzic Nmecha.