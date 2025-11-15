Türkei feiert Sané: „Herausragend“

SPORT1 15.11.2025 • 15:22 Uhr Einer der wenigen Lichtblicke der deutschen Nationalmannschaft beim mühsamen Sieg in Luxemburg war ausgerechnet Leroy Sané. Die türkische Presse nimmt dies wohlwollend zur Kenntnis.

Viel Positives dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann vom mühsam erkämpften Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg nicht mitnehmen. Doch auf der Suche nach Lichtblicken landet man ausgerechnet bei einem Spieler, über den im Vorfeld reichlich diskutiert wurde: Leroy Sané.

Unzählige Chancen werde der Flügelstürmer von Galatasaray Istanbul unter ihm nicht mehr bekommen, hatte Nagelsmann selbst verkündet. Seine erste wusste der Türkei Legionär aber gleich zu nutzen. Sané war am Freitag schon in der schwachen ersten Hälfte der auffälligste deutsche Spieler und belohnte sich dann nach der Pause für sein Engagement.

In den türkischen Medien wurde die Personalie entsprechend aufgegriffen. „Deutschland kehrte mit einem klaren 2:0 aus Luxemburg zurück. Leroy Sané war mit seiner Vorlage einer der herausragenden Spieler des Abends“, schrieb das Online-Portal T24.

Sané setzt „ein starkes Zeichen“

„Der Galatasaray-Star, dessen Rückkehr ins Nationalteam seit Langem diskutiert wurde, setzte mit seiner beeindruckenden Leistung sowohl auf dem Platz als auch in der Öffentlichkeit ein starkes Zeichen“, behauptete T24 weiter.

Die Tageszeitung Milliyet befand derweil: „Er nutzte die ihm gebotene Chance.“ Schließlich habe der 29-Jährige „zu beiden Toren seiner Mannschaft“ beigetragen. Beim ersten Treffer von Nick Woltemade lieferte er die direkte Vorlage. Beim zweiten Streich des früheren Stuttgarters spielte er den nicht viel weniger wichtigen vorletzten Pass.