WM 2026: Deutschland kann Hammer-Gruppe dank Haaland entgehen

Johannes Behm 17.11.2025 • 11:08 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft hat es wieder selbst in der Hand, in welchen WM-Lostopf man es schafft.

Erling Haaland sei Dank! Die deutsche Nationalmannschaft hat es nun selbst in der Hand, einer Hammer-Gruppe bei der WM-Endrunde 2026 zu entgehen. Durch einen Sieg gegen die Slowakei im finalen Gruppenspiel der WM-Qualifikation würde das DFB-Team garantiert unter die Top neun der Weltrangliste (aktuell noch Platz zehn) zurückkehren.

Dadurch wäre der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Platz in Lostopf eins sicher. In diesem befinden sich unter anderem die Giganten Argentinien, Spanien, Frankreich und England. Bei einem Sieg gegen die Slowakei würde man einem frühen Duell in der Gruppe aus dem Weg gehen.

Möglich wurde das durch den Sieg der Norweger gegen Italien am Sonntagabend. Durch die 1:4-Niederlage rutscht die italienische Nationalmannschaft (aktuell noch Platz neun) in der Weltrangliste ab - und Deutschland könnte profitieren.

Deutschland braucht Unentschieden für WM-Qualifikation

Um sich überhaupt für die WM zu qualifizieren, würde der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei ein Unentschieden reichen. Um es zusätzlich dazu sicher in Lostopf eins zu schaffen, muss allerdings ein Sieg her. Falls Deutschland verliert, müsste die DFB-Elf den Umweg über die Playoffs antreten.