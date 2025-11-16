WM-Qualifikation: BVB-Star überrascht mit neuer Frisur

Julius Schamburg 16.11.2025 • 22:45 Uhr Julian Ryerson überrascht mit einem neuen Look. Der Spieler von Borussia Dortmund qualifiziert sich zudem mit Norwegen für die WM 2026.

BVB-Star Julian Ryerson hat in der WM-Qualifikation mit seiner neuen Frisur überrascht.

Beim 4:1 (0:1) der Norweger gegen Italien präsentierte sich Ryerson im auffälligen Leoparden-Look.

Ryerson fällt mit neuem Look auf

Der Außenverteidiger ließ sich die Haare hellblond färben und den Look mit Leoparden-Musterungen versehen.

Schon in der Vergangenheit fiel Ryerson immer wieder mit auffälligen Frisuren auf. Letztes Jahr ließ er sich die Haare in der Sommerpause pink färben.

Der BVB schrieb damals in einem Social-Media-Post: „Zwei Dinge, die in Sommerpausen definitiv zusammengehören: Julian Ryerson und pinke Haare.“

Norwegen löst WM-Ticket

Nun der Leoparden-Look. Ryerson ging beim 4:1-Erfolg über die volle Distanz und ist damit mit Norwegen direkt für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert - Italien muss in die Playoffs.