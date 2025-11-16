WM-Qualifikation: BVB-Star überrascht mit neuer Frisur

BVB-Star Julian Ryerson hat in der WM-Qualifikation mit seiner neuen Frisur überrascht.
BVB-Star überrascht mit neuer Frisur
Beim 4:1 (0:1) der Norweger gegen Italien präsentierte sich Ryerson im auffälligen Leoparden-Look.
Ryerson fällt mit neuem Look auf
Der Außenverteidiger ließ sich die Haare hellblond färben und den Look mit Leoparden-Musterungen versehen.
Schon in der Vergangenheit fiel Ryerson immer wieder mit auffälligen Frisuren auf. Letztes Jahr ließ er sich die Haare in der Sommerpause pink färben.
Der BVB schrieb damals in einem Social-Media-Post: „Zwei Dinge, die in Sommerpausen definitiv zusammengehören: Julian Ryerson und pinke Haare.“
Norwegen löst WM-Ticket
Nun der Leoparden-Look. Ryerson ging beim 4:1-Erfolg über die volle Distanz und ist damit mit Norwegen direkt für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert - Italien muss in die Playoffs.
Die Tore für Norwegen erzielte RB-Star Antonio Nusa (63.), Doppelpacker Erling Haaland (78., 79.) und Jorgen Strand Larsen (90.+3). Francesco Pio Esposito hatte Italien zunächst in Führung gebracht (11.).