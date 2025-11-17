WM-Qualifikation: DFB wirbt mit aussortiertem Star

SPORT1 17.11.2025 • 19:44 Uhr Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt stehen nicht im aktuellen DFB-Kader. Dennoch sind die Stuttgarter prominent beim WM-Qualifikationsspiel im Leipziger Stadion zu sehen.

Angelo Stiller gehört nicht zum aktuellen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft - und doch ist er beim WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zu sehen.

So ist der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart auf einem großen Werbeplakat des DFB am Spielertunnel des Leipziger Stadions abgebildet, wie ein von der Bild veröffentlichtes Foto zeigt.

Neben Stiller sind außerdem Florian Wirtz, Serge Gnabry und David Raum mit verschränkten Armen sowie im neuen DFB-Trikot abgebildet. Der VfB-Star ist der einzige Spieler aus dieser Reihe, der in der aktuellen Länderspielpause nicht von Julian Nagelsmann berücksichtigt wurde.

Stillers Nicht-Nominierung sorgt für Wirbel

Die Nicht-Nominierung von Stiller hatte zuletzt Diskussionen ausgelöst. Während sich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß überrascht zeigte, ließ Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sein Unverständnis für die Entscheidung durchblicken und forderte im SPORT1-Doppelpass eine Erklärung vom Bundestrainer.

Nagelsmann begründete seine Wahl später damit, dass auf den Sechserpositionen derzeit Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic knapp die Nase vorn hätten.

Im VIP-Eingang der Red Bull Arena taucht zudem ein Foto mit Stillers Stuttgarter Teamkollegen Maximilian Mittelstädt auf. Auch Mittelstädt steht gegen die Slowakei nicht im Kader.