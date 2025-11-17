WM-Qualifikation: Historisches Traumdebüt lässt Kramer schwärmen

Maximilian Lotz 17.11.2025 • 23:52 Uhr RB-Shootingstar Assan Ouédraogo bestreitet in Leipzig sein erstes Länderspiel - und trifft gleich. Experte Christoph Kramer schwärmt von dem Youngster.

Assan Ouédraogo konnte sein Glück kaum fassen. Nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung krönte der Youngster von RB Leipzig sein Länderspieldebüt mit seinem ersten Treffer. Und das auch noch in „seinem“ Leipziger Stadion.

In der 77. Minute wurde Ouédraogo für Florian Wirtz eingewechselt. In der 79. Minute schloss er eine sehenswerte Kurz-Pass-Kombination über mehrere Stationen nach Vorlage von Leroy Sané mit einem platzierten Flachschuss ins linke untere Eck zum 6:0-Endstand im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei ab.

Jubelnd drehte der Shootingstar ab und ließ sich von seinen Teamkollegen feiern. Und sein Treffer hatte auch eine historische Dimension: Mit 19 Jahren und 192 Tagen war Ouédraogo laut Opta der jüngste Debüt-Torschütze seit über 71 Jahren.

Klaus Stürmer hatte im Oktober 1954 bei seinem ersten Länderspiel im Alter von 19 Jahren und 68 Tagen getroffen.

Debütant Ouédraogo krönt ereignisreiche Tage

Für Ouédraogo war es die Krönung einer ereignisreichen Länderspielperiode. Der U21-Nationalspieler wurde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nadiem Amiri nachnominiert.

Bei seinem ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft knüpfte der Sohn des früheren Zweitliga-Profis Alassane Ouédraogo nahtlos an seine zuletzt starken Leistungen im RB-Trikot an.

Auch ZDF-Experte Christoph Kramer zeigte sich begeistert. „Ein super Spieler“, schwärmte der Weltmeister von 2014. „Er wurde ein bisschen gebremst in seinen ersten Schritten durch eine Verletzung. Diese Saison spielt er bei Leipzig wirklich hervorragend.“

Im vergangenen Jahr war der in der Schalker Knappenschmiede ausgebildete Ouédraogo für zehn Millionen Euro von Schalke 04 nach Leipzig gewechselt. Doch erst in dieser Saison startet er so richtig durch. In zehn Bundesligaspielen erzielte er zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

Kramer schwärmt von Ouédraogo: „Er hat ein unheimlich gutes Gespür“

„Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der vielseitig einsetzbar ist, der eine Dynamik hat, der eine Technik hat, der aber vor allen Dingen das Spiel versteht. Er weiß, wann und wohin der Ball kommen muss. Er hat ein unheimlich gutes Gespür“, sagte Kramer und fügte hinzu: „Ich weiß gar nicht, welche Position seine beste sein wird. Ich mag ihn auf dem Flügel, ich mag ihn eigentlich auch auf der Acht.“