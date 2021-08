Nationalmannschaft: Bundestrainer Flick startet mit Rumpfkader

Die anderen zehn Profis um Kapitän Manuel Neuer befanden sich nach Einsätzen mit ihren Klubs am Wochenende noch zu einer Regenerationseinheit im Waldhotel. Als letzter Spieler stieß am Montagmorgen gegen elf Uhr Thilo Kehrer zur DFB-Auswahl. Der Verteidiger war am Sonntagabend noch mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1 im Einsatz.