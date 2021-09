Fußball-WM alle zwei Jahre: Geld und Geltung - Kommentar von Pit Gottschalk

Darum ist der WM-Turnus von vier Jahren so wirkungsvoll: Das Turnier entzieht sich mit seiner Seltenheit dem Routine-Stress. Alle vier Jahre hält die Welt für vier Wochen den Atem an und schaut genauer hin, was bei jeder Mannschaft an Entwicklung und Überraschung geschehen ist. Eine Inflation von WM-Turnieren würde das Gegenteil bewirken: Jeder Auftritt wäre ex und hopp (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation).