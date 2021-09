WM-Rhythmus: Kritik von Jürgen Klopp an FIFA-Plänen

Er verstehe den Grundgedanken des Weltverbandes, betonte Klopp während seiner virtuellen Pressekonferenz, mehr Nationen sollten offensichtlich die Chance bekommen, an einer WM teilzunehmen. "Aber am Ende geht es immer nur ums Geld. Das ist okay, aber jemand muss beginnen, zu verstehen, dass man ohne die Spieler, die wunderbarste Zutat dieses Sports, nicht spielen kann."