Auslosung der europäischen WM-Playoffs am 26. November

Die europäischen Ausscheidungsspiele für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden am 26. November in Zürich ausgelost. Dies teilte der Weltverband FIFA am Donnerstag mit. Im Lostopf werden dann die zehn Gruppenzweiten der ersten Qualifikationsphase sein. Dazu kommen die beiden besten Gruppensieger der Nations-League, die es über den klassischen Weg nicht ohnehin mindestens in die Playoffs geschafft haben.