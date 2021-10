DFB-Team: Stimmen nach 4:0 in Nordmazedonien - Timo Werner, Hansi Flick und Co.

„Wir haben das, was wir wollten und uns so schnell wie möglich qualifiziert. Wir haben jetzt fünf Siege in dieser Saison. Ich denke, von der Einstellung her heute muss man der Mannschaft auch ein Kompliment machen. Weil sie einfach das, was wir machen wollten, gemacht haben. Natürlich war die erste Halbzeit ein bisschen wild manchmal und es hat in einigen Situationen ein wenig die Präzision gefehlt. Aber trotzdem muss man dann sagen, als das erste Tor gefallen ist, haben wir nachgelegt und waren sehr konsequent. Von daher können wir sehr zufrieden sein, dass wir jetzt auch dieses Spiel hier mit einem Sieg abgeschlossen haben.“