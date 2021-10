Musiala zweitjüngster DFB-Torschütze

Jamal Musiala ist durch seinen Treffer zum 4:0-Endstand im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien in Skopje der zweitjüngste Torschütze in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München war am Montagabend 18 Jahre und 227 Tage alt.