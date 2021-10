WM-Fahrplan: DFB-Team plant mit Testspielen gegen England und Südafrika

Wie geht es bis zur WM für das DFB-Team weiter? In diesem Jahr haben Manuel Neuer und Co. noch die beiden WM-Qualispiele am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein – an diesem Tag soll Ex-Bundestrainer Joachim Löw seinen gebührenden Abschied bekommen – und drei Tage später in Armenien vor der Brust. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)