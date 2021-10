WM-Qualifikation: Österreich dank Nations League wohl in den Playoffs

Nach dem 0:1 in Dänemark hat Österreich keine Chance mehr, noch einen der ersten beiden Ränge in ihrer Quali-Gruppe für die Weltmeisterschaft in Katar zu erreichen. Und ja, Trainer Franco Foda steht tatsächlich vor dem aus. „Das war‘s“, gilt aber noch nicht. Weder bei Foda, noch rund um ein Ticket in den Wüstenstaat.