DFB: Pressekonferenz live mit Flick vor Spiel gegen Armenien

Auf SPORT1- Nachfrage: „Bei Toni ist es klar. Bei den Spielern, die am Montag abgereist sind, wissen sie auch alle, warum sie abgereist sind. Manuel und Marco hatten beide viele Spiele. Aufgrund der Belastungssteuerung geben wir ihnen für dieses Spiel frei, damit sie durchschnaufen und sich auf die nächsten Spiele vorbereiten können. Das ist von uns der richtige Weg. Es stehen bei den Spielern sehr viele Spiele an, gerade bei denen, die international spielen. Bei den Torhütern haben wir eine klare Nummer 1 und 2. Klarheit ist immer gut, damit die Spieler wissen, um was es geht und woran sie sind. Man achtet auch darauf, eine Konkurrenz so ein bisschen rauszukitzeln. Das ist gut für die Entwicklung jedes einzelnen Spielers, jeder muss an die Grenze gehen und eine Top-Leistung abrufen. Da kann ich sagen, dass es Kevin in den letzten Spielen ach überragend gemacht hat, von daher haben wir vier Torhüter und sind auf dieser Position sehr, sehr gut bestückt - auch im internationalen Vergleich haben wir auf dieser Position mit die beste Qualität. Das ist für uns enorm wichtig, weil wir wissen, dass ein guter Torhüter viel wert ist.“