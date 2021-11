Frankreich und Belgien lösen WM-Ticket - Niederlande mit Endspiel

Mit einem Viererpack führte Mbappe (6./12./32./87.) die Equipe Tricolore zum 8:0 (3:0)-Sieg über harmlose Kasachen, Karim Benzema (55./59.), Adrien Rabiot (75.) und Antoine Griezmann (84.) legten nach. Frankreich führt die Gruppe D vor der letzten Partie am Dienstag in Finnland mit 15 Punkten vor den Skandinaviern (11) an. Auch die Ukraine (9) darf sich vor dem Spiel in Bosnien-Herzegowina noch Chancen auf die Play-offs ausrechnen.