Ibrahimovic Hoffnungsträger mit 40 für Schweden: "Führe uns zur WM, Papa!"

„Ich bin 40, aber ich beweise, dass ich erst 20 bin“, behauptete Ibrahimovic. Und das soll auf dem Weg nach Katar auch der frühere Weltmeister Spanien zu spüren bekommen. „Ibrakadabra“ soll Schweden zur Wüsten-WM zaubern - auf Kosten des Favoriten. Nach dem „Aufwärmen“ in Georgien am Donnerstag kommt es am Sonntag in Sevilla wohl zu einem echten Endspiel in Gruppe B. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)