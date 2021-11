WM-Qualifikation: Kroatien löst WM-Ticket - Sieg gegen Russland dank Eigentor

Durch ein spätes Eigentor hat Vizeweltmeister Kroatien das Ticket zur WM-Endrunde 2022 in Katar gelöst. Im „Endspiel“ der Gruppe H feierten Luka Modric und Co. gegen Russland in einer wahren Wasserschlacht in Split durch das Missgeschick von Fedor Kudryashov acht Minuten vor dem Abpfiff einen 1:0 (1:0)-Erfolg und fingen die als Tabellenführer angereisten WM-Gastgeber von 2018 noch ab. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)