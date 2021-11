WM-Qualifikation: Kuntz und Türkei machen Druck auf Niederlande - Norwegen patzt

Die Mannschaft um Kapitän Burak Yilmaz gewann am Samstag in Überzahl mit 6:0 (3:0) gegen Gibraltar und rückte in der Gruppe G mit 18 Punkten bis auf einen Zähler an Oranje heran. Im Rennen um das direkte WM-Ticket trifft die Elftal am Abend (20.45 Uhr) auf Montenegro. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)