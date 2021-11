Remis im Spitzenspiel: Italien muss um Direktticket bangen

Beide Teams stehen vor dem letzten Spieltag bei 15 Punkten. Italien (13:2) liegt nur wegen des besseren Torverhältnisses vor den Schweizern (11:2). Damit kommt es am Montag (20.45 Uhr) zum Fernduell um Platz eins und die damit verbundene sichere Qualifikation für die WM 2022. Italien tritt in Nordirland an, die Schweizer empfangen Bulgarien. Der Tabellenzweite muss in die Play-offs.