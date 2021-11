Im Schnitt 6,61 Millionen Zuschauende verfolgten am Sonntagabend den 4:1-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Armenien in der Live-Übertragung bei RTL. Es war der siebte Sieg für Bundestrainer Hansi Flick. Der Marktanteil betrug 24,5 Prozent, in der Spitze schauten sogar 7,76 Millionen Fans zu.