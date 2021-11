Wales holt Platz zwei und Play-off-Ticket

Wales hat in Gruppe E seinen zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigt und sich über diesen Weg für die Play-offs zur Fußball-WM 2022 in Katar qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Robert Page kam zum Abschluss der Gruppenphase gegen Belgien zu einem 1:1 (1:1) und sicherte sich mit 15 Punkten Platz zwei. Wales kämpft weiterhin um die zweite WM-Teilnahme nach 1958 in Schweden.