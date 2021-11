WM-Play-offs: Schweden kämpft gegen Ibrahimovic-Sperre

Der schwedische Fußballverband kämpft gegen die bittere Sperre für Superstar Zlatan Ibrahimovic im Halbfinale der WM-Play-offs. Der 40-Jährige hatte im Gruppen-"Endspiel" in Sevilla gegen Spanien (0:1) nach hartem Ellbogen-Einsatz seine zweite Gelbe Karte gesehen (90.+3). Damit darf er in den Play-offs Ende März 2022 erst in einem möglichen Finale wieder spielen.